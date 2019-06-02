Захарова была права: В Харькове радикалы сбросили не Жукова, а Зеленского

Сегодня, 11:50 \\ Политика

Представитель МИД России предупредила президента Украины о вызове, который встал перед ним после сноса националистами памятника маршалу Победы в Харькове. Жители Юго-Востока, голосовавшие за шоумена на выборах президента, массово разочаровываются в нём после отсутствия жёсткой позиции по данному вопросу.

На днях в Украине произошло очередное резонансное событие, которое вызвало резонанс не только в местном обществе, но и спровоцировало ажиотаж в России. В Харькове группа радикалов под «присмотром» полиции устроила беспорядки и сбросила с постамента памятник маршалу Георгию Жукову. Большинство харьковчан, как и жителей всего Юго-Востока были возмущены творившимся «беспределом», но, видя пассивную позицию силовиков, принялись массово обращаться за помощью к новоизбранному президенту. Многие в регионе возлагали на Владимира Зеленского большие надежды, в том числе в вопросе наведения порядка.

Предупредили о «вызове» Зеленского и в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главе Украины придётся выбирать между желанием понравиться националистам и долгом восстановить справедливость. Очевидно, что националисты со своей провокацией в Харькове «подложили свинью» Зеленскому, ведь сам он рассчитывал на местного избирателя накануне досрочных парламентских выборов. Но в итоге президент Украины предпочёл бездействие, чем сильно разочаровал Юго-Восток.

Несмотря на массовые призывы разобраться, Владимир Зеленский даже не стал комментировать лично резонансное событие, а поручил это своему спикеру. Причём представитель президента Украины не стала делать никаких конкретных заявлений, а переложила от лица главы государства всю ответственность за случившееся на местную власть.

Захарова была права – усидеть на двух стульях ему не удалось. Уже скоро жители Юго-Востока принялись клеймить ещё недавно очаровавшего их политика. «Володя, что ты творишь? Мы за тебя голосовали, чтобы ты восстановил историю и справедливость, а ты стараешься понравиться западным нацикам! Мы начинаем в тебе разочаровываться!», - пишут украинцы в сети. В результате случилось так, что в Харькове радикалы сбросили не Жукова, а Зеленского, ведь наверняка его избиратель после инцидента сделает для себя правильные выводы.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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