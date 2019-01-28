Американцы попросили «красную карточку» для российского Су-35

Со счетом 0:3 закончилась «дружеская» встреча российского истребителя, и американского P-8A Poseidon над Средиземным морем. Американская сторона заявила об опасных действиях российского пилота.

По заявлению пресс-службы шестого флота ВМС США, вчера, 4 июня, в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, самолет ВКС России трижды выходил на перехват американского противолодочного самолета. Одно из взаимодействий заставило понервничать экипаж P-8A. Су-35 прошел на большой скорости рядом с американским самолетом, создав мощный турбулентный поток. Командование шестого флота расценило его как небезопасное, поставившее под угрозу жизни экипажа. Подобные действия недопустимы в международном воздушном пространстве, заявили в командовании, а говоря спортивным языком, заслуживают «красной карточки».

О причинах, побудивших самолет российских ВМС трижды, почти за 3 часа, выйти на перехват, можно только догадываться. Вероятнее всего это была мера воздействия, целью которой являлось помешать выполнению задания американским самолетом.

P-8A Poseidon – противолодочный самолет ВМС США. Кроме серьезного вооружения на его борту находятся гидроакустические буи, сбрасываемые во время пролета над заданным квадратом. Буи в автоматическом режиме собирают информацию о передвижении надводных и подводных судов и передают их в виде частотно-модулированного сигнала на самолет-носитель.

Не сложно предположить, что целью Су-35 было помешать сбросу гидроакустических буев.