Не всех победили? Госдеп предупредил об опасности «возрождения» ИГ*

Сегодня, 08:49 \\ Политика

Вашингтон сообщает, что в Сирии и Ираке десятки тысяч террористов находятся в «спящих ячейках».

По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, все эти террористы могут вернуться к своим истокам, а именно, к группировкам Аль-Каиды* (запрещена в РФ). Он подчеркнул, что США будут продолжать оставаться в Ираке с контртеррористической и контрповстанческой миссией, а также отметил о небольшом количестве войск в Сирии.

Россия пока не прокомментировала это заявление. Однако стоит полагать, что ВС РФ готовы к такому развитию событий, тем более после того, как Госдеп предупредил об опасности «возрождения» ИГ*, в том числе и на территории Сирии. Возможно, американская сторона считает, что Россия не всех террористов победила во время военной операции в Сирии. Однако это может быть просто оценочным суждением США, поскольку «коалиция» возглавляемая ей, за годы войны с Сирии так и не принесла успеха.

Чего нельзя сказать об успехах РФ. Начиная с 2015 года, Россия активно принимала участие в разгроме террористических группировок обосновавшихся на территории Сирии, принеся колоссальный успех и практически полное освобождение территории арабского государства от бандформирований. Заявление Госдепа не стоит пропускать мимо, а стоит прислушаться и проверить, что, вероятно, Россия и сделает. Однако сомневаться в эффективности и успехах ВС РФ в Сирии не приходится.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Андрей Вознесенский
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