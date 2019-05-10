Прощаем всех – Муниципальным депутатам Ленобласти разрешили ошибаться в декларациях о доходах

Сегодня, 20:41 \\ Политика

Депутаты пытаются так избавиться от нездоровой конкуренции на низших уровнях власти.

Муниципальных депутатов Ленинградской области предложили приравнять к избранникам более высокого ранга и разрешить им ошибаться в декларациях о доходах. В заксобрании Ленобласти отмечается, что мелкие чиновники часто пытаются ухватиться за различные ошибки в декларациях конкурентов и так лишить их депутатских мандатов. Но теперь при составлении отчётности они, вероятно, больше могут не испытывать такой же стресс.

Стоит отметить, что речь идёт не о грамматических или орфографических ошибках. Например, сельский депутат «случайно» может записать дом на несовершеннолетнего ребёнка и оправдаться ошибкой, при этом не боясь уголовного преследования.

«Бывает, не указал какой-то счёт на три рубля. Требовать снять за три рубля с должности главу города, я считаю, это неправильно. Есть случаи, когда муж с женой развелись, и жена не даёт сведений для декларации», — рассуждает губернатор Дрозденко.

Впрочем, логика слуг народа остаётся неясна. Ведь если на низших уровнях власти происходит реальная война за кресло, при этом население не видит улучшений при любом депутате, очевидно, что борются «слуги» не за лучшую жизнь для народа, а за нечто иное, что вполне должно стать предметом расследования правоохранительных органов.

Аналогичные поблажки депутаты планируют принять для чиновников, чтобы прощать ошибки всем.

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Автор - Олеся Куприна
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