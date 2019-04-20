Без мыла пролезет: Порошенко затесался наблюдателем в ПАСЕ, чтобы изгнать Россию

Сегодня, 19:22 \\ Политика

Присутствие экс-президента Украины в ПАСЕ может поставить крест на отношениях России и Евросоюза.

4 июня в Брюсселе Европейская народная партия (ЕНП) принимала решение о предоставлении статуса наблюдателя трём украинским партиям. Однозначное одобрение от европейских парламентариев получила партия «Самопомощь». После выборов в Верховную Раду о своём статусе узнают партии «Народный фронт» и новая старая пария Петра Порошенко «Европейская солидарность», когда пройдёт полгода с момента её переименования, говорится в сообщении, размещённом на сайте ЕНП.

Впрочем, Порошенко, как и сами европейцы в ПАСЕ, уверены, что экс-президент Украины и без мыла пролезет в ПАСЕ хоть бы в качестве наблюдателя. Разъясним, что данный статус позволяет стать членом партии политикам не из стран Евросоюза. При этом чем значимее роль депутатов-наблюдателей на мировой арене, тем большее «тайное» влияние от них на членов партии из стран ЕС.

Таким образом, не остаётся сомнений, что антироссийски настроенный Порошенко, затесавшись в регулятивный орган ЕС, будет влиять на решения ЕНП. Принятие одного из таких должно состояться этим летом: участие России как постоянного члена ПАСЕ находится под угрозой. Российским делегатам позволили выступить на летнем сборе, но вопрос об изгнании страны из стен ассамблеи всё ещё остаётся горячей темой для обсуждения. И только присутствие ярых популистов, вроде Порошенко, который и стал причиной избавления России от основных полномочий в 2014 году, может прекратить прения и если не разорвать, то серьёзно испортить дипломатические отношение РФ и ЕС.

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Автор - Олеся Куприна
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