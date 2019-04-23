Мем под прицелом: Россиянку не пустили в Украину из-за поста в Интернете

Сегодня, 17:00 \\ Политика

Женщина осуществляла «информационно-подрывную деятельность», считают украинские пограничники.

3 июня в одесском аэропорту во въезде в Украину официально было отказано москвичке 1985 года рождения, которая прилетела рейсом «Минск-Одесса». Цель приезда россиянки в Незалежную на данный момент не известна, однако сотрудники пограничной службы нашли в Интернете нелестные комментарии гражданки об Украине, на основании которых отказали женщине в посещении, сославшись на «информационно-подрывную деятельность».

Относительно россиянки пограничники применили тактику «мем под прицелом», с которой долгое время смеялись на фоне аналогичных арестов в России. В комментариях и постах женщины в соцсетях спецслужбы нашли признаки деятельности, связанной с сепаратистскими взглядами в отношении Украины.

С начала 2019 года в Украину не пустили почти 3500 россиян. Для них также опубликовали список характеристик, согласно которым на пограничном контроле в сторону граждан РФ может последовать отказ во въезде.

Отметим, что уже 5 лет между Украиной и Россией отсутствует регулярное авиасообщение – наиболее удобным для путешественников является посещение стран транзитом через Минск.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

Из Туркменистана в Россию сбежала почти треть населения страны

С 2008 по 2018 годы число граждан республики сократилось на 1,8 млн человек. Причины —...

Налоговый «капкан»: Россияне потратили на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание на 12% эксперты оправдывают повышением зарплат для бюджетников.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии

Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну...

В июне рубль угодит в «зону турбулентности»

Эксперт полагает, что ключевая ставка не понизится сейчас, если позволят условия.

«Всего» на 40 копеек: Новая волна роста цен на бензин возмутила автолюбителей

Топливо будет дорожать все больше, уверены водители, так и до 75 рублей за литр якобы...

Пока все спали: МТС возмутил клиентов внезапным подорожанием «Безлимитища»

 Широко объявлять об этом представители компании не стали, однако соцсети вывели...

«Для меня Путин недостаточно жесток» - Соловьёв окончательно «попутал берега» и может стать изгоем на ТВ

Известного ведущего «России-1» может ждать участь Сергея Доренко. Когда-то не менее...

Кручу верчу - запутать хочу: Мошенники с «Авито» придумали новую схему развода

Житель Томбовской области рассказал в социальных сетях, как жестко его подставили.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ