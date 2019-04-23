Мем под прицелом: Россиянку не пустили в Украину из-за поста в Интернете

Женщина осуществляла «информационно-подрывную деятельность», считают украинские пограничники.

3 июня в одесском аэропорту во въезде в Украину официально было отказано москвичке 1985 года рождения, которая прилетела рейсом «Минск-Одесса». Цель приезда россиянки в Незалежную на данный момент не известна, однако сотрудники пограничной службы нашли в Интернете нелестные комментарии гражданки об Украине, на основании которых отказали женщине в посещении, сославшись на «информационно-подрывную деятельность».

Относительно россиянки пограничники применили тактику «мем под прицелом», с которой долгое время смеялись на фоне аналогичных арестов в России. В комментариях и постах женщины в соцсетях спецслужбы нашли признаки деятельности, связанной с сепаратистскими взглядами в отношении Украины.

С начала 2019 года в Украину не пустили почти 3500 россиян. Для них также опубликовали список характеристик, согласно которым на пограничном контроле в сторону граждан РФ может последовать отказ во въезде.

Отметим, что уже 5 лет между Украиной и Россией отсутствует регулярное авиасообщение – наиболее удобным для путешественников является посещение стран транзитом через Минск.