Толпа людей, находившаяся внутри, спешно покинули здание и спустились в подвальное помещение, чтобы спасти свою жизнь.

Стало известно, что сегодня, 4 июня, в мусульманский праздник Ураза-Байрам ВСУ обстреляли Донецкую мечеть, когда в ней находились множество верующих. Толпа людей спешно покинула здание, когда начался обстрел, и спряталась в подвальном помещении.

Неужели обязательно было стрелять по священному для мусульман месту как раз в тот момент, когда там будет находиться больше всего людей?

По всей видимости, ничего святого в солдатах нет, а режима прекращения огня Донецк и Луганск не увидят еще очень долгое время, так как сам Владимир Зеленский занимается делами СБУ и ездит в Европу, а также строит планы как бы вернуть Крым. Однако, на территории страны, президентом которой он является, идет война, и он обещал прекратить ее первым делом после инаугурации. Но этого так и не произошло, а ни в чем неповинные люди должны страдать в священный для себя праздник.