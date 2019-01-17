За нефть и мать продадут – Военные США подорвали нефтяную баржу с рабочими в Сирии

Сегодня, 14:33 \\ Политика

Пытаясь не допустить Дамаск к «черному золоту», Вашингтон не гнушается даже жизнями шестерых ни в чем не повинных людей.

Военные США подорвали нефтяную баржу с рабочими в Сирии. Солдаты использовали ракету Javelin на нефтеналивном танкере, что на реке Евфрат. Сообщается, что на барже в тот момент находились 11 человек. Шестеро из них погибли, а за жизни пятерых борются врачи.

Согласно нормам международного права, как передает ФАН, военные США вообще не должны были находиться близ нефтяной баржи. Однако, несмотря на все запреты, солдаты не скрывали взрыв и даже сняли его на видео. По сообщениям СМИ, американские военные знали, что на танкере находятся мирные.

Взрыв произошел на территории Сирии, которая неподконтрольна Дамаску. Это позволяет годами завладевать Вашингтону природными запасами Сирии. Нелегальная добыча нефти по-прежнему приносит США колоссальный доход, так как «черное золото» продается в другие страны. Дамаск также вынужден, находясь в топливном кризисе, закупать нефть, которая добыта нелегально.

Вероятно, США за нефть и мать продадут. Мир уже слышал, как Трамп «вывел» из Сирии всех своих военных, однако поддержка группировок по добыче нефти все равно продолжается.

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Автор - София Волкова
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