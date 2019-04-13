Друзья до черного дня? Майк Помпео призвал Европу исключить Россию из энергообеспечения ЕС

Политик недавно «пел» о желании сотрудничества с РФ, а теперь настраивает Европу против восточного конкурента по энергетике.

Стало известно, что в своем последнем обращении к членам ЕС посол США Майк Помпео призвал Европу исключить Россию из энергообеспечения региона. И, как следствие, отказаться от «Северного потока – 2». Он обусловил это тем, что якобы Россия в случае конфликта может манипулировать Европой для того, чтобы она следовала интересам РФ, а личные решения были бы дороже для ЕС. Данная точка зрения якобы базируется на исторических фактах, но каких – Помпео не указал.

Занимательно, что ранее на встрече с Сергеем Лавровым посол США говорил о возобновлении дружеских отношений с Россией и что этого якобы очень хочет правительство его страны. Однако, после таких заявлений на «оттепель» во взаимоотношениях надеяться не стоит. Особенно после угрозы санкций против нидерландских компаний в случае сотрудничества с «Северным потоком». Друзья до черного дня? По всей видимости, США не чураются «переобуваться в полете» и говорить разным странам разные вещи. Но стоит учитывать, что пора дворцовых интриг ушла очень давно, а СМИ позволяют узнать обо всех манипуляциях со стороны правительства.