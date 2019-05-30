Запад диктует, Навальный делает: В Сети осудили оппозиционера за «службу» против Путина

Сегодня, 13:36 \\ Политика

Противоречивые действия скандального политика вызывают массу вопросов о целях такого поведения.

Один из самых главных борцов с коррупцией в стране Алексей Навальный получил свою популярность за дерзкие и бесстрашные заявления в адрес руководящей власти, постоянно акцентируя внимание на ее полнейшую некомпетентность.

Всегда стиль подачи информации, используемый господином Навальным, отличался хамством, пиаром, местами даже с нотками фейка. Поэтому, не удивительно, что в Сети оппозиционера осудили за «службу» против политики Путина, да и всей Госдумы в целом.

Один из пользователей соцсети Instagram предположил, что не кто иной, как Запад диктует правила, а Навальный делает. Автор поста отметил, что Алексей абсолютно всегда готов раскритиковать действия президента, даже если это будет противоречить его предыдущим высказываниям.

За основу пользователем были взяты события в Осетии в далеком 2008 году. Тогда позиция ярого защитника прав человеческих была такова: признать независимость Абхазии и Осетии и помочь военной поддержкой, не допустив углубления конфликта.

Однако, после воссоединения России с Крымом, Навальный то и дело подвергает критике любое действие Владимира Владимировича. Он заявляет, что ни к чему хорошему это не привело, и РФ весьма страдает от решения правительства.

Такое двоякое отношение к похожим ситуациям весьма удивило автора поста.

«Я не могу понять одного Алексей, ты за сохранения жизней людей или против?» - обратился он к оппозиционеру.

Вероятно, если автор прав и действиями Навального действительно руководит Запад, то ответ на поставленный вопрос дан не будет.

Поделиться новостью:
Автор - Алена Корнеева
Главное за неделю

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

Из Туркменистана в Россию сбежала почти треть населения страны

С 2008 по 2018 годы число граждан республики сократилось на 1,8 млн человек. Причины —...

Налоговый «капкан»: Россияне потратили на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание на 12% эксперты оправдывают повышением зарплат для бюджетников.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии

Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну...

В июне рубль угодит в «зону турбулентности»

Эксперт полагает, что ключевая ставка не понизится сейчас, если позволят условия.

«Всего» на 40 копеек: Новая волна роста цен на бензин возмутила автолюбителей

Топливо будет дорожать все больше, уверены водители, так и до 75 рублей за литр якобы...

Пока все спали: МТС возмутил клиентов внезапным подорожанием «Безлимитища»

 Широко объявлять об этом представители компании не стали, однако соцсети вывели...

«Для меня Путин недостаточно жесток» - Соловьёв окончательно «попутал берега» и может стать изгоем на ТВ

Известного ведущего «России-1» может ждать участь Сергея Доренко. Когда-то не менее...

Кручу верчу - запутать хочу: Мошенники с «Авито» придумали новую схему развода

Житель Томбовской области рассказал в социальных сетях, как жестко его подставили.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ