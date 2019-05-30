Запад диктует, Навальный делает: В Сети осудили оппозиционера за «службу» против Путина

Противоречивые действия скандального политика вызывают массу вопросов о целях такого поведения.

Один из самых главных борцов с коррупцией в стране Алексей Навальный получил свою популярность за дерзкие и бесстрашные заявления в адрес руководящей власти, постоянно акцентируя внимание на ее полнейшую некомпетентность.

Всегда стиль подачи информации, используемый господином Навальным, отличался хамством, пиаром, местами даже с нотками фейка. Поэтому, не удивительно, что в Сети оппозиционера осудили за «службу» против политики Путина, да и всей Госдумы в целом.

Один из пользователей соцсети Instagram предположил, что не кто иной, как Запад диктует правила, а Навальный делает. Автор поста отметил, что Алексей абсолютно всегда готов раскритиковать действия президента, даже если это будет противоречить его предыдущим высказываниям.

За основу пользователем были взяты события в Осетии в далеком 2008 году. Тогда позиция ярого защитника прав человеческих была такова: признать независимость Абхазии и Осетии и помочь военной поддержкой, не допустив углубления конфликта.

Однако, после воссоединения России с Крымом, Навальный то и дело подвергает критике любое действие Владимира Владимировича. Он заявляет, что ни к чему хорошему это не привело, и РФ весьма страдает от решения правительства.

Такое двоякое отношение к похожим ситуациям весьма удивило автора поста.

«Я не могу понять одного Алексей, ты за сохранения жизней людей или против?» - обратился он к оппозиционеру.

Вероятно, если автор прав и действиями Навального действительно руководит Запад, то ответ на поставленный вопрос дан не будет.