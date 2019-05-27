Долг платежом красен: Зеленского ждет серьезная проверка от МВФ в Брюсселе

Президент мечется меж двух огней – обещанием скорого улучшения жизни населения и требованиями ЕС продолжать реформы.

Владимир Зеленский уже более двух недель официально находится на посту президента Украины. Его предвыборная программа обещала многое и он говорил о скором улучшении жизни населения. Однако, по всей видимости, он попросту пока не проработал до конца план действий, которого будет придерживаться. Он недостаточно полно отреагировал на резонансные события, которые за последнее время произошли в Украине и радикалы спуску ему точно уж не дадут своими протестами.

К тому же, стало известно, что новоиспеченный лидер Украины поедет в Брюссель на встречу с представителями ЕС и МВФ. Эксперт считает, что Зеленского ждет серьезная проверка в Брюсселе, ведь долг платежом красен, а он до сих пор не удовлетворил все требования ЕС. Естественно, что на Зеленского возлагают большие надежды жители Украины и европейские представители. Но, в то же время, политик находится меж двух огней. Ведь он обещал разобраться первым делом с войной на Донбассе и грабительскими тарифами ЖКХ, а в Европе от него требуют продолжения реформ, иначе их финансовая помощь прекратится. Что выберет Зеленский? Время покажет. Ведь со стороны юмориста очень легко критиковать, а вот вернуть стране целостность и «уйти в Европу» достойно необходимо уметь.