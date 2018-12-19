Сенат США объявил «охоту на враждебных троллей»

История очередной раз повторяется, Америка возвращается к старой доброй практике борьбы с мифическими угрозами.

Законопроект под номером 1328, получивший название DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act) единогласно принят Сенатом США. Дословно название переводится как «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы».

Иностранным гражданам, уличенным во вмешательстве в избирательный процесс, будет отказано во въезде на территорию США, а уже находящиеся, будут депортированы. Со слов автора законопроекта, Линдси Грэма, это сигнал всем враждебным государствам в мире, Америка всеми силами будет бороться за свои свободы.

После последних президентских выборов в США, Россию обвинили в попытке вмешательства в ход избирательного процесса. Специальная комиссия работала два года. В ее отчете говорится о том, что Москва, якобы, пыталась вмешиваться в ход голосования при помощи фейковых аккаунтов в социальных сетях. Но прямых доказательств, причастности России, найти не удалось.

Документ еще должен быть утвержден палатой представителей и подписан Президентом. Если это произойдет, в США начнется очередная «охота на ведьм», только в новом виде. Опыт выявления «скрытой угрозы» у Вашингтона накоплен большой. Пока неизвестно,

кто и по каким критериям будет определять враждебность государства, и как будет определяться контент влияющий на ход выборов.