Турецкий лидер держит свое слово и не собирается отказываться от своих обещаний Москве.

Сегодня, 4 июня в очередной раз турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от российский ЗРК С-400 «Триумф». Всё уже давно решено и Анкара приняла окончательно и бесповоротное решение покупать комплексы ПВО у России.

Так, накануне в Россию направились военные из Турции для обучения работе на этих комплексах.

Эрдоган ещё раз подтвердил, что отказываться от С-400 не намерен. Российские условия понравились больше Анкаре, нежели те, которые предлагает своим партнерам США. Американский комплекс Patriot мог быть тем, что Турция собиралась купить. Однако условия контракта, которые сопровождаются экономическими и политическими «наручниками» - не устроили Анкару. Россия же дала превосходные условия, что отказаться было невозможно.