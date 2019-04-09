Украинский бунт: Власти Незалежной против возвращения России в ПАСЕ

Сегодня, 09:07 \\ Политика

Восстановление прав РФ в ассамблее сделает возможным обращения россиян в Европейский суд по правам человека.

Замминистра иностранных дел Незалежной Василий Бондар заявил, что власти государства против возвращения России в состав ПАСЕ. Он призвал партнеров на международной арене постараться привлечь страну-агрессора к ответственности за совершенные преступления, нарушающие права людей.

Похоже, что назревает украинский бунт в стенах комитета, ведь когда пару недель назад проходило голосование за восстановление полномочий российской делегации к началу сессии в июле, и Украина голосовала категорически против. Однако, судя по результатам, ПАСЕ не особо прислушались к мнению делегации.

14 мая текущего года, комитетом министров Совета Европы было принято решение, открывающее вероятность возвращения делегации РФ в состав ПАСЕ. Генеральный секретарь Ягланд, выступающий за решение конфликта, согласовал с членами ассамблеи резолюцию, которая обязывает Россию сформировать делегацию в новом составе и участвовать в заседаниях.

Напомним, что в 2014 году Россию лишили важных полномочий в Парламентской ассамблее из-за конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма. Два года назад Москвой принято решение заморозить уплату членского взноса до возвращения российской делегации.

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Автор - Алена Корнеева
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