«Жест в сторону Запада» - Кадыров пристыдил украинцев за снос памятника Жукову

Сегодня, 21:36 \\ Политика

Георгий Жуков защитил весь мир от нацистов, а себя не смог.

Именно так выразился пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в Twitter.

Рамзан Кадыров пристыдил украинцев в другой социальной сети – Telegram. По его мнению, вандалы собрались сотворить «Жест в сторону Запада», но опростоволосились и лишь покрыли себя позором.

Глава Чечни считает, что в Берлине, который в своё время захватили войска именно маршала Георгия Жукова, никто бы даже и не додумался до подобных действий. В числе свершений полководца: командование парадом Победы в столицах СССР и Германии, а также принятие германской капитуляции. Берлин был покорён 1-м Белорусским фронтом, под командованием Жукова. За эти подвиги Кадыров назвал его легендарным командиром мирового уровня. Далее он подчеркнул, что российские люди чтят своих героев и так будет всегда.

Напомним, 2 июня представители националистических организаций Украины снесли бюст Георгия Жукова в Харькове со словами о том, что они действуют в рамках закона о декоммунизации.

Что ж, со времён Майндана украинцы продолжают промахиваться со способом привлечения внимания и целью, чьё внимание им потребовалось.

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Автор - Ярослав Петров
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