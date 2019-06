Акула пера из ЦРУ: Пресс-секретарь Зеленского приставлена для «заморозки» возможного «мира с Россией»

Послужной список Юлии Мендель даёт высокую уверенность в её принадлежности к спецслужбам США.

Кто-то может предположить, что должность пресс-секретаря главы государства не настолько важна, чтобы ей уделялось должное внимание. Безусловно, это не так.

По сути, этот человек не просто ретранслирует слова президента, а подаёт их под нужным углом зрения, с необходимой интонацией и лексической выверенностью.

В определённые моменты, пресс-секретарь становится рупором первого лица, в расчёте, что именно его высказывание многими воспримется, как позиция державы.

Известие о том, что Юлия Мендель заняла этот пост в команде Владимира Зеленского породило большой интерес к персоне самой журналистки. Прежде всего, стало любопытно, за какие заслуги 33-летняя Мендель получила работу в администрации президента Украины.

Ранее она трудилась на телеканалах, не входящих в медиа-империю Игоря Коломойского, который, как предполагают, является патроном Зеленского. Зато, Юлия имеет другие несомненные профессиональные достижения.

Лишь бегло взглянув на её послужной список, легко убедиться, что она долгие годы сотрудничала с европейскими и американскими изданиями и телеканалами, ведущими неутомимую борьбу против России. Среди них - The New York Times, Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Кроме этого, Мендель проходила стажировку в Йельском университете и Варшавской евроатлантической академии, что говорит о многом. Достаточно напомнить, что Йель не просто кузница кадров для высшего политического эшелона США, но и своеобразная альма-матер для американских агентов влияния из разных стран.

Например, Алексей Навальный, прежде, чем начать активную оппозиционную деятельность в России, прошёл стажировку в этом университете, которая, обычно, сопровождается чутким патронажем со стороны американских спецслужб.

Можно не сомневаться, что пресс-секретарь Зеленского, в числе многих других лиц, приставлена к нему не только для выполнения прямых обязанностей. Вероятно, «акула пера» из ЦРУ будут курировать многие вопросы на российском направлении. В частности, добиться «заморозки» не выгодного для США возможного «мира с Россией», о котором вздумал разглагольствовать, неискушённый в политических делах Зеленский.