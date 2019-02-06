Кролик ускакал - Яценюк спешно вывез семью из Украины в сторону Запада

Сегодня, 15:31 \\ Политика

По словам источников, Яценюк бежал из Украины в одно из тихоокеанских островных государств.

Однако для него это не считается побегом, а нормальным поведением. Так было и когда Яценюк уехал в США и неплохо «пожрал» там. Теперь же, вероятно, ему хочется на острове пожить, построить домик и посадить пальму. Украинские журналисты тут же подали запрос в СБУ и миграционную службу для проверки наличия двойного гражданства у беглеца.

Все помнят тактичный слив тогдашнего премьер-министра Яценюка. Долгов набрался, страну поставил на колени и заставил побираться по всей Европе, чтобы кто-то дал газ. Затеял «стройку века» с забором на границе с Россией. «Великая украинская стена» не построилась, конечно, но денежку оттуда Арсений Петрович, естественно, успел взять на свои нужды. После всего этого, с чувством выполненного долга покинул страну в направлении Вашингтона. Не так давно снова вернулся на Украину. То ли деньги кончились, или же он хотел помочь своему давнему соратнику Юлии Тимошенко. Однако ничего не вышло с выборами, Тимошенко очередной раз их проиграла, а Арсению Петровичу ничего кроме уголовного дела не светит. Конечно, в таких условиях захочется уехать на острова и снимать там стресс.

А вот кому действительно снимать стресс нужно, и очень срочно - Петру Порошенко. Тот имеет уже три уголовных дела, суд отклонил жалобы и жаждет правосудия. Петр Алексеевич было уже собрался покидать страну, говорит, в Лондон на лечение. Но все знают, что олигархи в Лондоне «лечатся» от других болезней под названием «правосудие». Лондон не выдает тех, кто способен хорошо платить в королевскую казну, а экс-президент к таким относится. Порошенко вменяют госизмену, незаконное применение армии и коррупцию. Накануне генпрокуратура Украины признала действия ВСУ на Донбассе незаконными. «Кролику» Яценюку повезло больше.

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Автор - Андрей Вознесенский
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