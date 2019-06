Президент «подслушано»: Трамп требует от Москвы прекращения «бойни» в Идлибе

В массовом убийстве мирных жителей в меньшей степени были обвинены Иран и Сирия.

В воскресенье, 2 июня Дональд Трамп на своей странице в Twitter сделал заявление, в котором требует от Москвы прекращения «бойни» в сирийской провинции Идлиб. Якобы, Россия, Иран и собственно Сирия без разбора убивают не в чем не повинное население. По словам президента США, мировой сообщество следит за конфликтом и не совсем понимает каковы цели преследуют вышеназванные страны, уничтожая граждан.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!