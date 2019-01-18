Президент «подслушано»: Трамп требует от Москвы прекращения «бойни» в Идлибе

Сегодня, 09:13 \\ Политика

В массовом убийстве мирных жителей в меньшей степени были обвинены Иран и Сирия.

В воскресенье, 2 июня Дональд Трамп на своей странице в Twitter сделал заявление, в котором требует от Москвы прекращения «бойни» в сирийской провинции Идлиб. Якобы, Россия, Иран и собственно Сирия без разбора убивают не в чем не повинное население. По словам президента США, мировой сообщество следит за конфликтом и не совсем понимает каковы цели преследуют вышеназванные страны, уничтожая граждан.

Трамп все же отметил, что это не подтвержденные данные, а слухи, распространившиеся после обострения конфликта в Идлибе с 21 мая. Мир догадками полнится, а американский лидер, вероятно, намерен стать президентом «подслушано» за слепую веру в чьи-то домыслы, которые, судя по всему, направлены на разжигание большего политического конфликта между государствами.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России заявил, что удары Воздушно-космическими силами по террористам наносятся только по подтвержденным данным разведки. В ведомстве считают, что это США всячески пытается умолчать о своих военных преступлениях по отношению к сирийскому населению.

Напомним, что в начале мая ситуация в районе Идлиба сильно ухудшилась. Боевики каждый день ведут массированные атаки по позициям правительственных войск. Обстрелам подверглись и российские авиабазы, в частности Хмеймин.

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Автор - Алена Корнеева
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