Президент «подслушано»: Трамп требует от Москвы прекращения «бойни» в Идлибе

В массовом убийстве мирных жителей в меньшей степени были обвинены Иран и Сирия.

В воскресенье, 2 июня Дональд Трамп на своей странице в Twitter сделал заявление, в котором требует от Москвы прекращения «бойни» в сирийской провинции Идлиб. Якобы, Россия, Иран и собственно Сирия без разбора убивают не в чем не повинное население. По словам президента США, мировой сообщество следит за конфликтом и не совсем понимает каковы цели преследуют вышеназванные страны, уничтожая граждан.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

Трамп все же отметил, что это не подтвержденные данные, а слухи, распространившиеся после обострения конфликта в Идлибе с 21 мая. Мир догадками полнится, а американский лидер, вероятно, намерен стать президентом «подслушано» за слепую веру в чьи-то домыслы, которые, судя по всему, направлены на разжигание большего политического конфликта между государствами.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России заявил, что удары Воздушно-космическими силами по террористам наносятся только по подтвержденным данным разведки. В ведомстве считают, что это США всячески пытается умолчать о своих военных преступлениях по отношению к сирийскому населению.

Напомним, что в начале мая ситуация в районе Идлиба сильно ухудшилась. Боевики каждый день ведут массированные атаки по позициям правительственных войск. Обстрелам подверглись и российские авиабазы, в частности Хмеймин.