«Сверхдержава» Путина и валежник Медведева - К 2020 году россияне получат зарплату в $2700 в месяц?

Сегодня, 06:00 \\ Политика

Правительство Дмитрия Медведева в 2008 году сулило гражданам России экономический рай к 2020 году – каждой семье по 100 «квадратов» личного жилья и средний доход в пять раз больше нынешнего.

«Выбора нет - придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой», - заявлял в 2008 году Владимир Путин в разрезе обсуждения концепции «экономического прорыва». Тогдашний премьер даже начал исполнять обещания и внедрять новый план развития. Однако вскоре ВВП вернулся в Кремль, а кресло премьера вновь занял Дмитрий Медведев.

Сегодня большинство россиян гордятся своей страной, хоть и признают, что условия для жизни в РФ в последние годы заметно ухудшились. На этом фоне каждое улучшение воспринимается как благо и мало кто вспоминает, что обещало руководство России гражданам еще относительно недавно. К примеру, если верить разработанной в 2008 году Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, уже через полгода россияне получат среднюю зарплату в $2700 в месяц, а на каждую семью придётся по 100 «квадратов» личного жилья.

Данный план начали разрабатывать ещё в 2007 как «прорывной сценарий» укрепления экономики России. В его рамках планировалось слезть с «нефтяной иглы», вывести страну на лидирующие позиции в мировом хозяйстве. Большое внимание при этом уделялось социальной сфере. За 12 лет в минэкономразвития собирались нарастить траты на здравоохранение и образование до уровня развитых стран, а все усилия Минздрава направить на профилактику. К 2015 году команда Дмитрия Медведева должна была избавиться от проблем беспризорности и полностью обеспечить одиноких пенсионеров.

На первых порах правительство Владимира Путина действительно начало внедрять многие пункты «прорывного сценария» в жизнь. Однако потом реформы захлебнулись, наступил 2014 год, в условиях глобальных санкций Запада осуществить многие пункты стало невозможно. Как итог – россиянам досталась не «сверхдержава» Путина, а валежник Медведева, который недавно разрешили собирать нищим гражданам. Но всё же есть ещё время до 2020 года. Может быть, действительно россияне получат зарплату в $2700 в месяц уже через полгода?

Поделиться новостью:
Автор - Артемий Вишневецкий
Главное за неделю

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

Из Туркменистана в Россию сбежала почти треть населения страны

С 2008 по 2018 годы число граждан республики сократилось на 1,8 млн человек. Причины —...

Налоговый «капкан»: Россияне потратили на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание на 12% эксперты оправдывают повышением зарплат для бюджетников.

Жириновский: «Бюджет доплатит к материнскому капиталу ещё 450 тысяч»

Идею «отцовского капитала» продвинул лидер ЛДПР.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии

Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну...

Ему больше не верят. Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтингов Путина

 Граждане начале понимать, что никаких изменений к лучшему ждать не стоит.

Не выдержала давления: няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

 6 мая Меган Маркл и принц Гарри стали родителями. Вскоре им предстоят частые разлуки с...

Пока все спали: МТС возмутил клиентов внезапным подорожанием «Безлимитища»

 Широко объявлять об этом представители компании не стали, однако соцсети вывели...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ