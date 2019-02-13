«Сверхдержава» Путина и валежник Медведева - К 2020 году россияне получат зарплату в $2700 в месяц?

Правительство Дмитрия Медведева в 2008 году сулило гражданам России экономический рай к 2020 году – каждой семье по 100 «квадратов» личного жилья и средний доход в пять раз больше нынешнего.

«Выбора нет - придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой», - заявлял в 2008 году Владимир Путин в разрезе обсуждения концепции «экономического прорыва». Тогдашний премьер даже начал исполнять обещания и внедрять новый план развития. Однако вскоре ВВП вернулся в Кремль, а кресло премьера вновь занял Дмитрий Медведев.

Сегодня большинство россиян гордятся своей страной, хоть и признают, что условия для жизни в РФ в последние годы заметно ухудшились. На этом фоне каждое улучшение воспринимается как благо и мало кто вспоминает, что обещало руководство России гражданам еще относительно недавно. К примеру, если верить разработанной в 2008 году Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, уже через полгода россияне получат среднюю зарплату в $2700 в месяц, а на каждую семью придётся по 100 «квадратов» личного жилья.

Данный план начали разрабатывать ещё в 2007 как «прорывной сценарий» укрепления экономики России. В его рамках планировалось слезть с «нефтяной иглы», вывести страну на лидирующие позиции в мировом хозяйстве. Большое внимание при этом уделялось социальной сфере. За 12 лет в минэкономразвития собирались нарастить траты на здравоохранение и образование до уровня развитых стран, а все усилия Минздрава направить на профилактику. К 2015 году команда Дмитрия Медведева должна была избавиться от проблем беспризорности и полностью обеспечить одиноких пенсионеров.

На первых порах правительство Владимира Путина действительно начало внедрять многие пункты «прорывного сценария» в жизнь. Однако потом реформы захлебнулись, наступил 2014 год, в условиях глобальных санкций Запада осуществить многие пункты стало невозможно. Как итог – россиянам досталась не «сверхдержава» Путина, а валежник Медведева, который недавно разрешили собирать нищим гражданам. Но всё же есть ещё время до 2020 года. Может быть, действительно россияне получат зарплату в $2700 в месяц уже через полгода?