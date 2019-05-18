Кинул с квартирой: Максакова назвала СК России имя организатора убийства Вороненкова и его мотивы

Экс-сотрудник Следственного комитета РФ Денис Панаитов, по словам беглой артистки, сам признался в организации покушения на жизнь её супруга.

В 2016 году чета Максаковой-Вороненкова, пожаловавшись на политические преследования в России, иммигрировала в Украину. Через год экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева и местные власти тут же обвинили во всём Москву. Позже официальное следствие назвало виновным бывшего мужа Марии Максаковой, но она с этим выводом не согласна. Сегодня беглая артистка официально обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и назвала имя настоящего, по её мнению, организатора убийства Вороненкова, а также его мотивы.

Им якобы является экс-сотрудник СК России Денис Панаитов. Как утверждает Максакова, в ходе негасных следственно-розыскных действий украинские силовики зафиксировали момент признания россиянина в совершении этого преступления. Панаитов, по словам Марии, заключил с ней и Вороненковым договорённость по обмену жильём в Киеве и Москве, сделку стороны завершили накануне гибели экс-депутата. В итоге московская неджвижимость Максаковой отошла Панаитову , а он её с квартирой в Киеве «кинул».

Теперь же артистка призвала СК России проверить её обидчика на причастность к убийству Вороненкова. При этом бывший начальник отдела СК Одинцовского района Московской области якобы использовал для аферы дочь убитого экс-депутата Екатерину, которую, по словам Максаковой, «накачал» наркотиками. Пока реакции от Следственного комитета РФ на заявление артистки не было.