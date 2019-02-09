«Залили кровью всю страну» - Жириновский «наехал» на ярославцев из-за КПРФ
Лидера ЛДПР разозлило то, что в Ярославской областной думе депутатов-коммунистов столько же, сколько и из его партии.
Противостояние Владимира Жириновского с КПРФ длится не одно десятилетие. Коммунистическую партию лидер ЛДПР винит во всех бедах России как правопреемницу КПСС. Когда-то Жириновский и сам был не против вступить в её ряды, но его не взяли, чем он сейчас очень гордится. На этом фоне противостояние двух старейших партий современной России может кого-то позабавить, но когда политики начинают втягивать в свои разборки народ, это вызывает опасения.
Так, Владимир Жириновский, посетивший сегодня на своём агитпоезде Ярославскую область, внезапно «наехал» на ярославцев из-за их поддержки КПРФ. На импровизированном митинге лидер ЛДПР возмутился, что в местной облдуме коммунисты имеют такое же представительство, как и его партия.
, - возмутился Жириновский.
Политик напомнил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, развязавший войну в Донбассе, также состоял в КПСС. При этом лидер ЛДПР в очередной раз похвастал, что он не был в составе коммунистической партии, как и вся его политсила, которую он назвал «чистой» и единственной «правдивой».