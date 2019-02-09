«Залили кровью всю страну» - Жириновский «наехал» на ярославцев из-за КПРФ

Лидера ЛДПР разозлило то, что в Ярославской областной думе депутатов-коммунистов столько же, сколько и из его партии.

Противостояние Владимира Жириновского с КПРФ длится не одно десятилетие. Коммунистическую партию лидер ЛДПР винит во всех бедах России как правопреемницу КПСС. Когда-то Жириновский и сам был не против вступить в её ряды, но его не взяли, чем он сейчас очень гордится. На этом фоне противостояние двух старейших партий современной России может кого-то позабавить, но когда политики начинают втягивать в свои разборки народ, это вызывает опасения.

Так, Владимир Жириновский, посетивший сегодня на своём агитпоезде Ярославскую область, внезапно «наехал» на ярославцев из-за их поддержки КПРФ. На импровизированном митинге лидер ЛДПР возмутился, что в местной облдуме коммунисты имеют такое же представительство, как и его партия.

«И вы голосуете за КПРФ. Это зачем вы делаете? Сколько коммунистов в областной думе? Пять коммунистов – и наших пятеро. Мы капли крови не пролили – у нас пять депутатов. И коммунисты, кровью залили всю страну, и у них пять депутатов. Чего вы не можете понять? Чего вы верите им всё?»

, - возмутился Жириновский.

Политик напомнил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, развязавший войну в Донбассе, также состоял в КПСС. При этом лидер ЛДПР в очередной раз похвастал, что он не был в составе коммунистической партии, как и вся его политсила, которую он назвал «чистой» и единственной «правдивой».