Год назад радикалы уже пытались уничтожить культурное наследие.

Стало известно, что в Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова, который был установлен в 1994 году около Дворца спорта. Полицейские пытались помешать акту вандализма, но хулиганов было слишком много. На месте бюста националисты установили флаг Украины и кричали, что памятнику Жукова не место в этой стране. Год назад радикалы сделали тоже самое, но поваленный бюст был восстановлен, как и будет поставлен обратно и в этом году, утверждает мэр города Геннадий Кернес.

По всей видимости, эта акция – последняя агония национализма, ведь на выборах победил президент, который более лояльно относится к истории и не собирается идти на поводу у радикалов. Ведь они пытаются настроить население Украины против друг друга, что вполне очевидно. С этим нынешний президент Зеленский, заручившись поддержкой местных властей, намерен бороться до победного.

Как поваленный бюст повлияет на будущее Украины «в Европе»? Неизвестно. Все-таки путь туда не устелен разрушенными памятниками истории, а, наоборот, терпимостью к чужому мнению, стремлениям, толерантностью и почитанием прежних лет истории своего государства, а, в особенности важно – учет и исправление ошибок . Впрочем, националисты и не думают останавливаться, но, как оказалось, в старушке-Европе, куда стремится Украина, таких вандалов не особо жалуют.