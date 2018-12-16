«Для меня Путин недостаточно жесток» - Соловьёв окончательно «попутал берега» и может стать изгоем на ТВ

Известного ведущего «России-1» может ждать участь Сергея Доренко. Когда-то не менее популярный «медиакиллер» попытался «оскалиться» на президента РФ и мгновенно пропал из эфира федеральных каналов.

Критика власти на федеральных каналах, а также из уст лиц, прямо связанных с деятельностью зависимых от государства СМИ - в России дело весьма редкое. Особенно это касается таких «зубров» отечественной журналистки, как Дмитрий Киселёв и Владимир Соловьёв. Оба этих ведущих уже успели удостоиться в народе звания «рупоров Кремля», в связи с чем, приобрели огромную популярность и, как они сами наверняка думают, влияние. Но если первый журналист предпочитает не выбиваться из провластной повестки, то Соловьёв в последнее время начинает «заигрываться».

Возможно слава и сила слова, которые оказались в их руках известного ведущего, ослепили его. Ведь как иначе объяснить то, что Владимир Соловьёв внезапно принялся критиковать власть и давать советы руководству России?

Так, после протестов в Екатеринбурге, журналист сперва принялся клеймить противников строительства храма на месте популярного сквера «бесами», а затем и вовсе заявил, что мнения у горожан по данному поводу спрашивать не стоит. И это при том, что распоряжение об опросе екатеринбуржцев по остросоциальному вопросу отдал лично президент РФ Владимир Путин.

Теперь же Соловьёв окончательно «попутал берега» и начал публично искать изъяны в главе государства.

«Для меня Путин недостаточно жесток», - заявил накануне журналист, критикуя президента за недостаточно решительную позицию по поводу иностранного влияния в России.

Ведущий считает, что Россия при Путине гораздо более либеральна, чем США и Германия.

Не работай Владимир Соловьёв на ВГТРК и не защищай он ранее власть там, где этого делать никак не следовало, можно было бы подумать, что известный журналист, лидер мнений, показал принципиальную позицию. Журналист мог бы стать героем, окажись уровень его поддержки выше популярности Владимира Путина, но это не так. В большинстве своём, Соловьёва и поддерживали из-за пропутинской позиции, а потому любые попытки превознести себя над президентом будут стоить кремлёвскому журналисту карьеры.

Вполне вероятно, что если Владимир продолжит ставить под сомнение компетенцию руководства РФ, его постигнет участь Сергея Доренко, он может стать изгоем на федеральном и российском ТВ в целом. Многие помнят, как известный «медиакиллер» когда-то поливал грязью президента России, а потом внезапно пропал из эфира и надолго был забыт.