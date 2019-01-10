Скончался один из авторов Конституции РФ и бывший генеральный прокурор России

Алексей Казанник умер от продолжительной болезни на 78 году жизни.

Сегодня (2 июня) утром скончался выдающийся политический деятель, заслуженный юрист и прекрасный преподаватель Алексей Казанник. Причиной смерти является болезнь, от которой Алексей страдал уже длинный период времени. Во время болезни он практически не занимался преподавательской деятельностью, но горел желанием вернуться к ней после выздоровления.

За свою жизнь Казанник занимал множество значимых должностей, но многие запомнили по его преподавательской и политической стезе. Казанник занимал должность генерального прокурора России с 1993-го года, но уже в 1994 ушёл в отставку.

Алексей стал известен ещё в советские времена, когда был избран народным депутатом СССР. В своей программе он предлагал крупные реформы юридической и экономической составляющей страны. Но после скандального провала Ельцина при попадании в Верховный совет, уступил ему своё место, вернувшись в преподавательскую деятельность. После развала СССР Ельцин вернул Казанника в политику, благодаря чему он прославился как один из авторов Конституции РФ и бывший генеральный прокурор России. Окончательно сконцентрироваться на научной деятельности и уйти с политики Алексею удалось в 2003 году.

Вклад в развитие России, который сделал Казанник - колоссальный. Без него не удалось бы лицезреть ту РФ, которая есть сейчас.