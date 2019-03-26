Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами - есть жертвы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудар был нанесён в ответ на агрессию Дамаска на Голанских высотах.

Израиль и Сирия враждуют на Голанских высотах уже долгий период времени и периодически это перерастает в военные столкновения. На этот раз, враги обменялись ракетными ударами по инициативе Сирии, которая ранее произвела ракетный удар по территории Израиля в сторону горы Хермон на Голанских высотах. В ответ на данную агрессию Израиль, при помощи истребителей и вертолётов, поразил несколько военных целей Сирии, есть жертвы, минимум - 3 человека.

Премьер-министр Израиля заявил, что авиаудар был ответом на агрессию Сирии и Израиль и в дальнейшем будет стараться пресекать любую инициативу с её стороны.

Голанские высоты, на которых происходило данное столкновение, и являются основным камнем преткновения обеих сторон. На основе этой высоты и будет продолжаться дальнейшая эскалация конфликта.