И навоз бы ел, чтоб не выперли: Выпивший воду с червём чиновник из Кузбасса ужаснул сеть

Беспринципность заммэра Киселёвска Кемеровской области Сергея Шишкина шокировала пользователей.

Честность и порядочность чиновников в России давно вызывает сомнения у народа. Многочисленные коррупционные скандалы на местном и федеральном уровнях постоянно подрывают доверие к госслужащим. А потому всякий раз, когда власти предержащие лица попадают в эпицентр какого-то скандала, то это событие воспринимается особенно остро. Особенно, если речь идёт об реакции чиновников на свою зону ответственности.

Так, большой резонанс в сети вызвало видео с заместителем мэра города Киселёвск Кемеровской области Сергеем Шишкиным. На представленных в ролике кадрах видно, как на встрече с местными жителями чиновник выхватывает стакан с водой, в которой плавают черви, у одной из присутствующих женщин и «залпом» выпивает содержимое.

По словам горожан, эти паразиты завелись в водопроводной системе Киселёвска несколько недель назад. Власти якобы игнорировали проблему, пока люди сами не пришли и не взяли с собой воду с червями, чтобы показать её чиновникам. Сам Шишкин позже объяснил свой поступок том, что люди его «довели». По его словам, он сам пользуется и пользовался ранее этой водой. При этом госслужащий опроверг, что в стакане были черви, а лишь некая личинка комара.

Несмотря на отчаянный поступок Шишкина, горожане остались недовольны результатами встречи и повторно потребовали провести дезинсекцию в системе водоснабжения. Не оценили порыва чиновника и социальные медиа.

Выпивший воду с червём чиновник из Кузбасса ужаснул сеть. Комментаторы приняли действия Шишкина не за мужество, а наоборот – за трусость. «И навоз бы ел, чтоб не выперли», - пишут в сети. Участники обсуждения уверены, что кузбасский заммэра таким образом попытался сохранить свою должность и доказать невиновность, но на деле лишь выставил себя в неприглядном свете.