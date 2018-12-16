Лакмусовая бумажка: Дело Олеся Бузины может раскрыть украинцам истинную натуру президента Зеленского

Мать погибшего журналиста уже попросила у нового главы государства аудиенции.

Четыре года назад погиб известный своими острыми репортажами и высказываниями украинский журналист Олесь Бузина. Его убили на пике националистического возрождения в Украине за то, что Олесь не хотел напрасно очернять в своих публикациях Россию, Крым и Донбасс и продолжал писать то, что считал нужным. Незадолго до своей кончины журналист заявил, что не собирается выбирать сторону, так как у него много друзей в России и в Украине.

Как итог, 16 апреля 2015 года Олесь Бузина погиб. В него выпустили четыре пули, одна из них попала в голову. Убит Олесь был на пороге своего дома. Стоит отдать должное тогдашнему президенту Порошенко, дело было возбуждено практически сразу. Даже были задержаны предполагаемые исполнители. Однако все эти годы разбирательство все тянется, и точку предыдущая власть в нем поставила. Более того, не найдены заказчики преступления.

Мать журналиста Валентина пыталась побеседовать с Петром Алексеевичем приватно, но ей было отказано в личной встрече с главой государства. Теперь мать Олеся пытается достучаться до нового президента – Владимира Зеленского. Женщина возлагает на нового украинского лидера большие надежды.

Адвокат Валентины Ренат Кузимин поясняет, что на раскрытие дела во времена правления Порошенко убитая горем родительница не особенно рассчитывала, но теперь ситуация может измениться. И все зависит от политической воли президента Зеленского.

Вполне вероятно, что дело Олеся Бузины – это своеобразная лакмусовая бумажка, которая покажет истинную натуру нового украинского лидера. Если он побеседует с Валентиной и даст ей гарантии по расследованию убийства ее сына, то появятся основания считать, что в Украине не все так безнадежно. Также Владимир Александрович может встретиться с женщиной для разговора «ни о чем», но даже этот факт способен возмутить и так бушующих националистов.

К примеру, ранее бывший премьер-министры Николай Азаров в своем блоге комментировал возможный сценарий досрочных выборов в Верховную Раду. Помимо прочего, Николай Янович напомнил о партии ярого националиста Дмитрия Яроша, который поклялся «повесить Зеленского на каштане», если он отступится от выстраданных «майданом» идеалов.

Не исключено, что встреча президента с матерью Бузины может быть таить для него опасность, ведь есть основания полагать, что за смертью журналиста стоят приверженцы националистических взглядов. И все же, от того, как поведет себя в этой ситуации бывший комик, зависит его репутация как политика и президента. И станет окончательно понятно, самодостаточная ли он личность, или просто политическая марионетка.