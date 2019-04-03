Лингвистический коллапс: На Украине новые правила орфографии коснулись русских фамилий

Шутки о декоммунизации имён и фамилий больше не кажутся шутками.

На Украине одобрили новые нормы украинского языка. Несмотря на то, что их полный вариант будет опубликован только 3 июня, уже известно о ряде нововведений в орфографические нормы, которые коснулись написания русских фамилий.

Так, отныне антропонимы, имеющие в русском языке окончание «-ой», на украинский будут передаваться с окончанием «-ий». Например, «Крутой» - «Крутий». А в тех же словах с окончанием «-ск(ой)/-цк(ой)» в украинском переводе появится «-ск(ий)/-цк(ий)» и мягкий знак: «Донской» - «Донський» и так далее. Исключением из данного правила стала фамилия «Толстой» - она полностью сохранится в украинском языке.

Ранее украинские парламентарии отмечали, что введение новых норм «мовы» поспособствует и усилит эффект действующего с 2015 года закона о декоммунизации страны. Кроме того, новая орфография станет сильным подспорьем для нового закона о государственном, украинском языке, подписанным Петром Порошенко.

Соцсети уже отреагировали на нововведения и с иронией отметили, что теперь страну ожидает лингвистический коллапс, поскольку государственный язык знают только филологи, которые и разрабатывали поправки в орфографические нормы. На деле изменения коснутся общественность мало. Данные правила только узаконили давнюю практику, поскольку ранее русские фамилии украинцев в паспорте (на Украине он пока ещё двуязычен) нередко писались с использованием этих норм.