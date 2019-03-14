Бензин, солярка и уголь: Запрет на поставки топлива для Украины из России вступил в действие

В Совфеде РФ уверяют, что это произошло по вине Украины, вводящей санкции против РФ.

По решению правительства России с 1 июня вводится запрет на поставки топлива для Украины. Отныне только Минэкономразвития может предоставить специальное разрешение на экспорт угля и нефтепродуктов из России.

Без этого, вывоз на территорию Незалежной нескольких сортов угля, бензина, солярки, пропана, бутана и сжиженных газов осуществляться не может. В списке министерства находится ряд предприятий, которые смогут осуществлять поставки топлива на Украину, но этот реестр будет регулярно пересматриваться.

Сенатор Владимир Джабаров, комментируя вступление в действие указа правительства, подчеркнул, что Украина, вводя бесконечные санкции против РФ и призывая другие страны присоединиться к этому, сама нарвалась на ответную реакцию и теперь может винить только себя.

Член Совфеда уверяет, что это принудительная мера, которая должна заставить Киев вернуться к нормальному экономическому взаимодействию. При этом, на Украине полагают, что запрет на ввоз угля и нефтепродуктов определённо создаст проблемы для страны и следует обраться к альтернативным поставкам, которые, впрочем, ещё нужно найти.