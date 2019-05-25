Гордостью за страну питаемся? Россияне готовы терпеть бедность ради идеи великого государства – ВЦИОМ

Сегодня, 16:08 \\ Политика

Население абсолютно недовольно внутренней политикой РФ, зато внешней удовлетворены больше половины россиян, говорит статистика.

ВЦИОМ является ценнейшим источником информации в деле общественного мнения. Так, недавно был проведен опрос, касаемо удовлетворенности россиян внешней и внутренней политикой правительства.

Статистика говорит, что только 19% россиян довольны экономической политикой, а 48% абсолютно ею недовольны. Это свидетельствует о том, что уровень жизни граждан оставляет желать лучшего, и многие из них несчастливы под тяжестью бремени финансовой неудовлетворенности.

Также социальные реформы не вызывают у населения положительных эмоций. Лишь 22% выказывают свое доверие к соцполитике правительства, в то время как 43% россиян абсолютно против подобного развития страны и считают, что необходимо изменить внутреннюю политику на благо собственных граждан.

Однако, занимателен тот факт, что в вопросах внешней политики большая половина населения абсолютно согласна с правительством и считает идею великого государства превыше всего, по всей видимости. Так, 59% россиян устраивает внешнеполитический курс России и всего-навсего 18% не готовы согласиться с ним .

О чем это говорит? Подобного рода данные свидетельствуют лишь о том, что россияне готовы терпеть бедность ради идеи великого государства и укрепления его международного значения, но стоит отметить, что внешняя и внутренняя политика взаимозависимы. Ведь от поведения государства на мировой арене зависят и экономические взаимоотношения с иными странами, а санкции уж точно не влияют благоприятно на положение РФ.

К тому же, индекс оптимизма сейчас имеет значение «-43», что о многом говорит и население считает, что перспективы у России не самые радужные.

Но ведь гордостью за страну питаемся, разве нет? В том-то и дело, что слишком широкая поддержка видимости внешнего «лоска» и ведет к тому, что внутренними проблема некогда, да и не на что заниматься.

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Автор - Алина Изотова
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