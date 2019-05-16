Украинские чиновники заставят бизнесменов компенсировать нехватку российской нефти

Украинские политики заварили кашу, а предпринимателям предлагают ее «расхлебывать» без ущерба для государства.

Правительство России приняло решение ограничить поставки нефти, дизельного топлива на Украину и дать добро на экспорт только при наличии специальных разрешений. В Украине уже отреагировали на это известие. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что такие ограничительные меры со стороны России могут серьезно подорвать энергетическую безопасность Украины, если бизнесмены уже сейчас не займутся переориентированием рынка сбыта. Дескать, пока суд да дело, предприниматели должны извернуться таким образом, чтобы страна не ощутила перебоя поставок.

Не исключено, что украинские чиновники в прямом смысле заставят бизнесменов компенсировать нехватку российской нефти в Украине. Главной проблемой для Украины на данный момент Александр Данилюк считает прекращение действия договора о транзите российского газа через украинскую ГТС. В 2020 году Украина лишится едва ли не самого главного источника дохода.

Впрочем, уже сейчас очевидно, что политические проблемы украинские чиновники вместе с Данилюком хотят перенести с больной головы на здоровую и возложить ответственность за предстоящий энергетические кризис на бизнес Украины: «В принципе, в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки, и это на самом деле происходит», - высказался глава СНБО Украины.

Из этого можно заключить, что даже новая власть не собирается решать старые проблемы. Зеленский и его соратники решили устраниться от экономического упадка страны, а если и решать ее, то руками предпринимателей, которые в течение последних пяти лет балансируют между санкциями и банкротством. Вполне вероятно, что так «ненавязчиво» Данилюк просит о помощи олигархов, и, в частности, Коломойского. Однако олигархи на то и олигархи, чтобы не заниматься благотворительностью, хоть и на благо государства. Скорее всего. решать проблемы с поставками будут менее состоятельные бизнесмены, зависящие от политиков: получится – молодцы, а не получится – потеряют бизнес. Есть призрачный шанс, что Украина снизит для ключевых бизнес-игроков нефтяного рынка налоговое бремя. Возможно тогда, предприниматели средней руки будут охотнее бросаться между молотом и наковальней.