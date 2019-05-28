Избили, а потом выгнали: Дипломату Краснощекову запретили въезд на территорию Косово

Сегодня, 15:57 \\ Политика

Сотрудник миссии ООН стал нежеланной персоной из-за действий, якобы, направленных на нарушение конституционного порядка.

Дипломату Михаилу Краснощекову, пострадавшему от неправомерных действий спецназа, запретили въезд на территорию Косово. Об этом рассказал глава непризнанной мировым сообществом республики Рамуш Харадинай.

Российский МИД мгновенно отреагировал на ситуацию с сотрудником миссии, которого сначала избили, а потом просто выгнали, не предоставив должного медицинского обслуживания.

Лидер Косово объяснил свою позицию тем, что гражданин Краснощеков, якобы выступал против общечеловеческих ценностей, мира на территории республики и стабильности. Сам дипломат дать комментарии не в силах. После освобождения из-под стражи, его доставили в больничное отделение Косовска-Митровицы с очень тяжелыми травмами в области головы.

Напомним, что во вторник 28 мая косовскими полицейскими была начата спецоперация по борьбе с организованной преступностью. Было задержано огромное количество сербов, а также два сотрудника миссии ООН. В это число входил и Краснощеков.

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Автор - Алена Корнеева
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