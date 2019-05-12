Путин определился? Собянин с рекордными рейтингами одобрения может стать новым президентом в 2024

Сегодня, 15:19 \\ Политика

Цифры указывают на то, что действия градоначальника на данный момент одобряет рекордные 57% москвичей.

Популярность Сергея Собянина среди москвичей растет, будто на дрожжах. На сегодняшний день его действия одобряет уже более 57% жителей столицы. Усиливается этот эффект также тем, что федеральным властям жители Москвы стали доверять куда меньше, что показывает весьма интересный сценарий на будущее. Вероятно, для самых высоких чинов, в том числе Владимира Путина, это должно стать своеобразным сигналом к действию.

Эксперты различного уровня неоднократно говорили о том, что Путин свое место покинет якобы лишь тогда, когда будет найден достойный преемник на это место. Если следовать этой логике, то следует вспомнить другие сведения, согласно которым президент, в первую очередь, выбирает своих последователей из числа градоначальников столиц России – Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому Сергей Собянин на кандидатуру президента в 2024 году подходит замечательно. А если умножить то, как хорошо к нему относятся люди, сразу становится понятно, завоевать поддержку всей страны ему также не должно составить особого труда.

Учитывая то, что регулярно всплывают слухи относительно возможной отставки Дмитрия Медведева, Собянин был бы идеальным кандидатом на место премьера. Однако то, что он так и остается в роли мэра может говорить о куда больших планах насчет личности Собянина в политике. Безусловно, существуют также относительные сомнения, что Путин может передать бразды власти Сергею Шойгу, но одобренный народом мэр Москвы смотрится, даже теоретически, в этой должности куда привлекательнее.

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Автор - Виталий Малина
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