Призвали на «войну с Россией»: Военкоматы Украины «пополняют» армию больными рекрутами с улицы

Сегодня, 13:41 \\ Политика

Недобор в весеннем призыве военкомы компенсируют уличными облавами на молодых людей.

Два раза в год, когда наступает призыв в украинскую армию, в соцсетях появляются предупреждающие публикации об уличных «сафари», в которых жертвами становятся парни подходящего возраста, подлежащие набору на службу в ВСУ. Недавний вопиющий случай в Харькове лишний раз доказал, что молодёжь Украины не просто традиционно «косит», а всячески сопротивляется произволу власти.

Представители военкомата задержали двух парней и силой доставили их на призывной пункт. После унизительной проверки, одного вскоре отпустили, а второго силой удерживали, обещая «забрить» и отправить в войска. Возражения Камила (так зовут молодого человека), что он ещё не достиг призывного возраста, который наступит лишь через месяц, и что он имеет хроническое заболевание, были проигнорированы. Охотники за живой силой не учли могучую силу социальных сетей, куда написал о своей беде «призывник» поневоле. Вскоре событие приобрело широкий резонанс. В городских пабликах в десятках перепостов сообщалось, что военкоматы «пополняют» армию больными рекрутами с улицы и силой удерживают под замком. Огласка помогла и Камил, у которого на нервной почве обострился гастрит, был освобождён.

Тем не менее, он опасается, что больничные выписки не пригодятся и вскоре он предстанет перед медицинской комиссией военкомата. Эта история тесно перекликается с недавними словами нового президента Зеленского, заявившего, что Украина ведёт две войны – с Россией и коррупцией.

Представители военкомата, схватив парня на улице, таким образом «призвали» его на войну с Россией, а сами мужественно объявили войну коррупции, не соглашаясь ни под каким предлогом освобождать очевидно нездорового парня из незаконного заточения.  

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Автор - Мария Ремарк
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