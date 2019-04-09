«Хоч гантелі не вкрали»: Зеленский жестко простебал «воровство» Порошенко

Накануне власти Украины озадачила пропажа серверов СНБО. Зеленский в ироничной форме отреагировал на происходящее и высмеял Порошенко в сети Instagram.

О потере серверов с государственными тайнами первым сообщил новоиспеченный секретарь национальной безопасности Александр Данилюк вечером 28 мая. Он выложил на странице Facebook видео, где показал опустошенную комнату хранения секретной информации. Данилюк предположил, что мониторы и вынесенные серверы с данными были сняты предыдущей властью.

Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил в социальной сети Facebook, что никакой кражи не происходило. Он рассказал, что вся техника, которая располагалась в комнате в администрации президента, была арендована Порошенко. И после смены власти он имел полное право вернуть ее владельцу.

Нынешний президент Владимир Зеленский высмеял поступок прежних властей в Instagram. Он разместил на своей странице пост с фотографией в тренажерном зале и подписал его «Хоч гантелі не вкрали». Подписчики присоединились к Зеленскому и начали оставлять свои шутливые комментарии. «Он просто не знал, что там есть зал» – написал один из пользователей.