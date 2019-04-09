«Хоч гантелі не вкрали»: Зеленский жестко простебал «воровство» Порошенко

Сегодня, 00:35 \\ Политика

Накануне власти Украины озадачила пропажа серверов СНБО. Зеленский в ироничной форме отреагировал на происходящее и высмеял Порошенко в сети Instagram.

О потере серверов с государственными тайнами первым сообщил новоиспеченный секретарь национальной безопасности Александр Данилюк вечером 28 мая. Он выложил на странице Facebook видео, где показал опустошенную комнату хранения секретной информации. Данилюк предположил, что мониторы и вынесенные серверы с данными были сняты предыдущей властью.

Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил в социальной сети Facebook, что никакой кражи не происходило. Он рассказал, что вся техника, которая располагалась в комнате в администрации президента, была арендована Порошенко. И после смены власти он имел полное право вернуть ее владельцу.

Нынешний президент Владимир Зеленский высмеял поступок прежних властей в Instagram. Он разместил на своей странице пост с фотографией в тренажерном зале и подписал его «Хоч гантелі не вкрали». Подписчики присоединились к Зеленскому и начали оставлять свои шутливые комментарии. «Он просто не знал, что там есть зал» – написал один из пользователей.

Поделиться новостью:
Автор - Василиса Федорова
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Богатая наука: Ректор МГУ впервые заработал больше 1 млн рублей в месяц

При этом Виктор Садовничий не стал богатейшим ректором страны.

Срабатывает рвотный рефлекс: Экономный тариф «Яндекс.Такси» стал тарифом для «нелюдей»

Чистотой в салонах больше не пахнет.

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...

«Нужно работать больше и за те же самые деньги» - Орешкин раскрыл «формулу» экономического роста РФ

Это была оговорка или страшная правда российских реалий, министр экономики не прояснил.

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ