За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

Согласно распространяемой южнокорейскими разведывательными службами информации, после срыва северокорейско-американского саммита по ядерному разоружению в Ханое в КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинённых в саботаже политики КНДР. Якобы северокорейский вождь Ким Чен Ын посчитал их лично виновными в срыве данных переговоров.

Стоит отметить, что информация, которую южнокорейские спецслужбы и средства массовой информации распространяют о КНДР зачастую бывает приукрашена в целях пропаганды против коммунистического режима в КНДР. Однако, срыв заранее оговоренного саммита действительно выглядел слишком внезапным, чтобы посчитать его случайностью.

С одной стороны, можно предположить, что в руководстве КНДР есть люди, искренне убеждённые в необходимости агрессивной политики по отношению к США, которая не приемлет никаких переговоров с потенциальным главным противником. Эти люди действительно могли бы целенаправленно саботировать примиренческую политику Ким Чен Ына, зная степень риска на которую они идут. Ведь за провал переговоров – смерть. Это правило политической игры данные люди точно должны были знать.

С другой стороны, в марте появилась информация о том, что неизвестными было захвачено посольство КНДР в столице Испании Мадриде. В ходе спецоперации, персонал посольства был взят в заложники, а все документы вывезены из посольства в неизвестном направлении. Скорее всего, предполагают эксперты, нападавшими были представители американских спецслужб, заинтересованные в наращивании конфликта с КНДР. В таком случае, казнённые дипломаты могли быть завербованы США и действовать в интересах американских военных, считающих, что КНДР нужно уничтожить с помощью военной операции.

Сколь бы не была недостоверной информация, распространяемая спецслужбами Южной Кореи, однако, нельзя отрицать того факта, что дыма без огня совсем не бывает. Руководство КНДР, по всей видимости, действительно провело ограниченные репрессии по отношению к собственному дипломатическому корпусу за провал переговоров в Ханое. По горячим следам можно лишь предполагать, что же послужило причиной такого решения.