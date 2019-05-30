Мир, Курилы, «безвиз»: Лавров предложил отменить визы для РФ и Японии

«Положительные сдвиги» в отношениях двух стран Сергей Лавров предложил увенчать отменой визового режима.

На повестке дня встречи глав внешнеполитических ведомств России и Японии стоят несколько важнейших вопросов, которые можно, в силу их «долголетия», назвать хроническими. Со времени окончания Второй мировой войны, мирный договор между СССР и Японией так и не был подписан из-за оспаривания принадлежности островов Курильской гряды.

По итогам войны, Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан отошли к Советскому Союзу, а Токио продолжал считать их своими северными территориями. В сдержанных дипломатических высказываниях министров иностранных дел подчёркивается, что официальное заключение мира – мера давно назревшая, но существует немало проблем, которые пока предстоит решить.

Кроме этого, сам факт обнадёживающих переговоров – вовсе не гарантия сближения позиций государств. Тем не менее, отсутствие мирного договора и проблем по Курилам, не должно сказываться на общем широком сотрудничестве.

Прежде всего это касается туризма и деловых поездок граждан Японии и РФ. Лавров предложил отменить визовый режим и надеется, что диалог в этом направлении будет продолжаться. В этой связи он напомнил об инициативе Путина предоставить жителям Сахалина и префектуры Хоккайдо право свободного безвизового перемещения.