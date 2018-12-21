США: Покупка С-400 поставит под угрозу взаимодействие Турции с НАТО

Сделка по российским ЗРК, ставит под угрозу программу F-35, заявил представитель Пентагона, в очередной раз предупреждая Анкару о вероятных последствиях.

Пентагон и страны НАТО, поставивших на развитие программы истребителей нового поколения F-35, беспокоит тот факт, что комплексы С-400 созданы специально для обнаружения и уничтожения подобных целей. Если С-400 научатся распознавать F-35 и данные с радаров ЗРК попадут российским военным, это поставит под угрозу обороноспособность Альянса.

Ранее, 22 мая, США выдвинули ультиматум - если Турция не откажется от сделки в течение двух недель, то контракт на покупку истребителей будет разорван Вашингтоном в одностороннем порядке. А за этим последуют санкции, и будет поднят вопрос о членстве государства в НАТО.

Все заверения турецкой стороны о том, что истребители будут размещены вне зоны действия российских ЗРК, не убедили Пентагон. Напомнивший Турции, что ключевым пунктом северо-атлантического союзного договора является унификация всего вооружения, и использование вооружения не подходящего по стандартам не приемлемо.

Договор о покупке С-400 был подписан Россией и Турцией в 2017 году, сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. По условиям договора, Турции будет поставлено 4 дивизиона ЗРК.