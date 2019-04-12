С 2008 по 2018 годы число граждан республики сократилось на 1,8 млн человек. Причины — бедность и голод.

По данным таможенно-паспортных служб пограничных с Туркменистаном стран, в данный момент наблюдается настоящее бегство работоспособного населения из этой страны. Как сообщают источники в самом Туркменистане, в республике, в данный момент, наблюдается недобор в армию и нехватка рабочих рук во всех сферах экономики. Многие туркмены предпочитаю уезжать жить и работать за границу.

В сухом остатке, за период с 2008 по 2018 годы из Туркменистана уехало около 1 миллиона 879 тысяч граждан только на постоянную работу или постоянное место жительство. В общее число уехавших можно посчитать ещё и тех, кто выезжает на временную работу и получится, что из 5,5 миллионов жителей Туркменистана за пределы страны уехало около 2,2 миллионов человек. Из Туркменистана в Россию сбежала почти треть населения страны.

Основные направления эмиграции из Туркменистана – Россия, Украина и Турция. Приезжающие в Россию туркмены активно устраиваются работать на низовых должностях в сфере строительства и нефтегазовой добычи и обработки.

Причинами бегства из страны для многих туркменов является голод, который начал фиксироваться в этой стране еще осенью прошлого года. Потратив все нефтегазовые деньги в создание развитой социальной сферы и искусственно занижая цену бензина внутри страны государство пришло к тому, что денег на приобретение продовольствия для нужд находящегося в пустыне Туркменистана стало не хватать. В итоге армейским отрядам пришлось силой отбирать у крестьян излишки продовольствия, а правительству – вводить карточную систему. Такая информация поступала из Туркменистана.

Отъезд двух с лишним миллионов туркмен в Россию и на Украину создаёт в этих странах ситуацию, идентичную ситуации в Европе, когда беженцы из стран Азии и Африки, спасающиеся от голода и нищеты, замещают собой коренное население на низкооплачиваемых работах.

Установление в стране таких диаспор приводит к росту социального напряжения. С одной стороны, из-за плохой степени адаптации, находятся мигранты, встающие на стезю преступности. С другой стороны, ответной реакцией коренного населения становятся ксенофобия и неонацистский террор.

Нечто подобное уже было в России 1990-х и начала 2000-х годов, когда в ответ на резкий наплыв иммигрантов из стран Средней Азии и Закавказья российские города ответил создали целое множество неонацистских улично-террористических групп, самые громкие из которых отличились несколькими десятками актов насилия и убийств по отношению к мигрантам. Ждёт ли такое будущее Россию нельзя сказать точно, но точно надо быть готовым к любому повороту событий.