Специалист прокомментировал отказ США от совместной работы с Россией в космосе

22 год - год завершения контракта на поставку двигателей РД-180.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, являющийся военным экспертом, назвал действия Министерства обороны США недобросовестной конкуренцией с экономической точки зрения. Минобороны внесло Россию в список стран, запрещённых для сотрудничества в пусках космических ракет.

Это решение будет действительным 31 декабря 2022 года. Дата выбрана не случайно – в этом году контракт поставки двигателей РД-180 завершится и США смогут попробовать самостоятельно поднять ракеты в космос. На данный момент они разрабатывают 4 проекта: Dream Chaser, Falcon Heavy, Delta IV Heavy, Dragon.

Эксперт подчеркнул, что это решение - «влияние на суверенные дела государства». А так как это США, то они ещё и ООН ввели в дело – через них будут подписаны санкции. Казалось бы, причём к ООН Америка? По словам Алексея Леонкова, у России в любом случае есть шанс оставить за собой первое место в космосе. Нужно выбрать ещё одну прорывную разработку, как гиперзвук. По мнению специалиста, за 5 лет РФ сможет совершить прорыв и заново обставить США в космическом пространстве.