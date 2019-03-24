«Хоть призналась»: Россияне вступились за ненецкую депутатку КПРФ, которая «не любит Россию»

Сама Карпова уверяет, что её неправильно поняли.

Ольга Карпова стала звездой, в неприятном смысле слова, допустив непозволительные выражения из уст народной избранницы. Ненецкая депутатка от КПРФ заявила в комментарии к посту в социальной сети, что «не любит Россию».

Перепалка между избранной в прошлом году чиновницей и местным жителем возник на фоне конфликта мнений. Так, мужчина был уверен, что российские оппозиционеры, к которым себя причисляют депутаты КПРФ, живут за счёт иностранного финансирования. На это Карпова заявила, что она и дети живут в России, но к «кормушке» не тянутся и родину не любят. Позднее она оправдалась за слова тем, что в её системе ценностей любить страну нельзя – к ней можно испытывать патриотические чувства. Так ненецкий политик ткнула носом в популизм других чиновников, поющих дифирамбы русской земле.

Несмотря на повальную критику, в адрес женщины пишут и слова поддержки. В частности, за неё вступились многие россияне, не увидев на личных фото Карповой «зажравшейся любительницы шуб». Они восприняли «Россию» в её комментарии, как положение дел в обществе и верхушку правительства в целом. Некоторые просто благодарны ей за честность: «Хоть призналась».

В политике Ольга Карпова с 2018 года. Карьеру депутатка начала с должности секретаря первичного отделения КПРФ г. Нарьян-Мара, после чего была избрана депутатом Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Своей родиной Карпова называет СССР и держит нос по политическому ветру, чтобы способствовать возвращению социализма в Россию.