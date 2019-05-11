«Ты здесь никто!»: Верховная Рада Украины поставила на место Зеленского отказом уволить Гройсмана – Политолог

Сегодня, 19:07 \\ Политика

«Я мстю и мстя моя страшна», - охарактеризовали работу доживающего дни украинского парламента можно российские эксперты.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман до сих пор остается на своем посту. Уйти в отставку ему не позволила Верховная Рада, таким образом «поставив на место» нового президента Владимира Зеленского. Не исключено, что это последняя возможность показать новому главе государства и свою значимость и отомстить бывшему комику за указ о роспуске парламента, но есть основания полагать, что это продуманный стратегический ход и своим отказом уволить Гройсмана Рада поставила на место неугодного главу государства, продемонстрировав «кто в доме хозяин».

У ВРУ осталось меньше двух месяцев до прекращения полномочий, но эти два месяца могут стать самыми проблемными в политической карьере Владимира Александровича. К такому выводу пришел российский политолог Михаил Делягин. Он в некоторой мере солидарен с сенатором Совфеда Алексеем Пушковым в том, что Рада выразила президенту, посмевшему ее распустить презрительное «фи», но сформулировал это более жестко. «Это способ сказать президенту Зеленскому – ты здесь никто!», - пояснил свою мысль Делягин. Его коллеги сошлись во мнении, что парламент «добывает» каденцию по принципу «Я мстю и мстя моя страшна».

Учитывая тот факт, что на данный момент Украина – это парламентско-президентская республика, то фактически страной будет руководить Гройсман. То бишь, страна будет и дальше идти по русофобскому курсу, набиваться европейцам в бедные родственники, но психология рядовых граждан устроена таким образом, что винить все равно будут президента, хоть и с урезанными донельзя полномочиями. И когда придет время выборов, рейтинг Зеленского будет настолько низок, что сторонники Порошенко и его «сатрапов» выдавят из лидеров партию экс-юмориста «Слуга народа».

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Автор - Ева Луганская
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