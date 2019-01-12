Прокажённые русские: Пентагон внёс Россию в список «запрещённых стран» в космической отрасли

Сегодня, 16:58 \\ Политика

Военное ведомство запретило своим компаниям обращаться к России за помощью.

В США официально признали Россию «прокажённой» страной. С 31 декабря 2022 года специализирующимся предприятиям США будут запрещено покупать у России комплектующие, обращаться за профессиональной помощью, вести любое иное сотрудничество и даже использовать подвластные РФ космодромы для запуска ракет, говорится в опубликованном документе Пентагона. В список «запрещённых стран» уже включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

Удручающей эта новость может оказаться для главного «прокажённого русского» в «Роскосмосе» Дмитрия Рогозина. Известно, что в феврале 2020 года между США и РФ заканчивается контракт на ежегодную доставку американских астронавтов на МКС. Заменить услуги российского «перевозчика» американцы хотят своими SpaceX Crew Dragon и Boeing Starline. Россия также пока поставляет NASA керосиновые двигатели – пока Джефф Безос заканчивает разработку метановых, пишет информационное агентство «ВладТайм».

Таким образом, контролируемая «Роскосмосом» отрасль будет ежегодно терять более 500 млн долларов внебюджетного финансирования и рассчитывать на изменение ситуации сейчас не приходится. На данный момент не известно, как запрет повлияет на отношения и сотрудничество космонавтов и астронавтов на земной орбите, а также какие случаи позволяют нарушить запрет и объединить космические потенциалы обоих государств.

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Автор - Олеся Куприна
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