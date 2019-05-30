Потери мирного времени? Озвучены возможные причины крушения Ми-8 в Украине

Сегодня, 14:31 \\ Политика

Некачественное топливо, плохая подготовка к полёту - такие версии специалисты считают вероятными на данный момент.

Об этом сделал заявление глава управления военной прокуратуры Украины Западного региона Юрий Табака. Напомним, вчера вечером в Ровенской области произошло крушение военного вертолёта Ми-8 около села Сестрятин. Жертвами стали 4 человека, в список которых вошёл командир 16-й отдельной бригады армейской авиации сухопутных войск.

Глава прокуратуры Западного региона озвучил, что такие потери в мирное время могла спровоцировать поломка в самом вертолёте. К этой версии добавили топливо низкого качества и некорректная предполётная подготовка. Далее он подчеркнул о предварительности версий – эксперты всё ещё анализируют ситуацию и определяют настоящую причину аварии. Для исследования уже изъяли все бумаги по данному вертолёту.

Начальник управления сообщил интересную информацию о погибшем офицере – он долгое время служил в армии Украины и был опытным командиром. Может быть катастрофа произошла вовсе не из-за техники или топлива, а есть некая связь именно с офицером?

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Автор - Ярослав Петров
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