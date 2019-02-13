Исключительное право? Путин внёс проект в госдуму о приостановке ДРСМД

Такой законопроект поступил накануне на рассмотрение в Госдуму, о чём сообщил спикер Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановке действия ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Этот договор был заключен между США и СССР в Вашингтоне в 1987 году. Тогда фактически была остановлена холодная война, которая могла перейти в горячую фазу.

В законопроекте говорится о том, что президент может иметь исключительное право приостанавливать действие договора, а также, если будет принят - президент сможет сам возобновить его, также как и снова приостановить. Это может говорить о том, что Путин больше не хочет «играться» с Вашингтоном, поскольку пора уже отвечать на выпады Трампа и Конгресса адекватными мерами.

Напомним, ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, при этом обвинив Россию в нарушении данного соглашения. Теперь действия относительно того, как США проводят политику в отношении России будут зеркальными. После того, как будет приостановлен полностью ДРСМД - Россия сможет разрабатывать те вооружения, которые были запрещены этим договором.