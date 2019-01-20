Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну восходящего солнца, но встретили их там не хлебом и солью.

Сегодня Сергей лавров и Сергей Шойгу примут участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2». Контактная группа будет обсуждать вопрос с мирным договором между странами и территориальными спорами.Однако встречали наших министров вне в традиционным гостеприимством и вежливостью.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии. Ультраправые сторонники японского общества устроили демонстрацию, целью которой было требование вернуть им «северные территории» - так там называют часть Курильских островов, которые Япония требует от России вернуть. Протестующие собрались в центре города неподалёку от парламента.

Напомним, что Япония не притязает на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи на Курильской гряде. Их японцы считают незаконно «отобранными» и требуют от России назад их, что является непризнанием результатов Второй мировой войны. Однако ранее звучали слова «вернуть острова», а сейчас Япония более деликатна в высказываниях, и говорит о «решении территориальной проблемы и заключении мирного договора с Россией».