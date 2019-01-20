Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии

Сегодня, 10:30 \\ Политика

Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну восходящего солнца, но встретили их там не хлебом и солью.

Сегодня Сергей лавров и Сергей Шойгу примут участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2». Контактная группа будет обсуждать вопрос с мирным договором между странами и территориальными спорами.Однако встречали наших министров вне в традиционным гостеприимством и вежливостью.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии. Ультраправые сторонники японского общества устроили демонстрацию, целью которой было требование вернуть им «северные территории» - так там называют часть Курильских островов, которые Япония требует от России вернуть. Протестующие собрались в центре города неподалёку от парламента.

Напомним, что Япония не притязает на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи на Курильской гряде. Их японцы считают незаконно «отобранными» и требуют от России назад их, что является непризнанием результатов Второй мировой войны. Однако ранее звучали слова «вернуть острова», а сейчас Япония более деликатна в высказываниях, и говорит о «решении территориальной проблемы и заключении мирного договора с Россией».

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Вознесенский
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

«Закупите наши С-400»: Жириновский предрёк Ирану судьбу Ливии и Ирака из-за «жадности»

Россия готова защитить Иран от атаки США и Израиля, но не бесплатно, заявляет лидер ЛДПР.

«Победа» явно не в фаворе: Пассажиры вскрыли хитрую схему «отработки» денег авиакомпанией

За низкую цену билетов лоукостер «Победа» отыгрывается крайне специфическим сервисом.

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...

ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

Сначала суд - Россия не намерена отпускать украинских моряков, нарушивших госграницы

Москва не признает решение Морского трибунала, отмечая, что у него нет юрисдикции для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ