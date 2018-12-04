«С юмористического концерта»: призыв Зеленского есть шаурму прокомментировал Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал неоднозначный призыв нового президента Украины. Зеленский в своем Инстаграме посоветовал всем политикам есть шаурму. Пушков считает, что такие действия выглядят, как «с юмористического концерта».

Алексей Пушков не смог оставить без внимания новый пост в Инстагарме, который опубликовал Владимир Зеленский. Украинский лидер поделился с подписчиками фотографией, на которой запечатлен с шаурмой. Данное блюдо, по мнению президента, является отличным вариантом для политиков с насыщенным и плотным графиком работы.

Российский госдеятель, Алексей Пушков, в своем аккаунте Твиттера отметил, что предложение Зеленского является «занятным», но в своей основе оно напоминает на развлекательный номер «с юмористического концерта».

Пушков считает, что президент должен заниматься делами и проблемами государства, которых на Украине достаточно, а не развлекать публику веселыми выходками.

Многие пользователи Сети поддержали мнение Пушкова: «Хоть плачьте, такова реальность, дожили... так сказать. Жуткая реальность, а мы свидетели, современники всего этого». Другие же отметили, что такова роль многих президентов во всем мире,» только у Зеленского это веселее и профессиональнее» получается.