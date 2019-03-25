Трампа казнить нельзя помиловать: Прокурор Мюллер ушёл в отставку, но Россия всё равно виновата?

Провал расследования «российского вмешательства» привёл к отставке спецпрокурора США Роберта Мюллера и ликованию республиканцев. Но Россию от этого ненавидеть в Вашингтоне оба враждующих лагеря меньше не стали.

Большой резонанс в США вызвало заявление спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Изначально противники Дональда Трампа подозревали его в сговоре с Россией, которая якобы повлияла на исход президентской кампании. Недавно в Минюсте США заявили, что доказательств этого сговора найден не было, а вчера Мюллер, курировавший расследование, и вовсе заявил о закрытии дела в отношении Трампа.

Спецпрокурор подал в отставку, ушёл из Минюста, но заявил, что не затевал бы разбирательства, если бы не был уверен в виновности президента США. В Демократической партии, несмотря на закрытие дела, требуют наказания для Трампа и призывают к импичменту. Сам глава Белого Дома и его сторонники в Республиканской партии наоборот – утверждают, что Мюллер фактически признал его невиновным.

В итоге в США сложилась ситуация «Трампа казнить нельзя помиловать», где знаки препинания каждый ставит по-своему. При этом тот факт, что прокурор Мюллер ушёл в отставку, в обоих лагерях не считают опровержением того, что Россия всё равно виновата во всех бедах американцев.

Ненавидеть Россию ни в стане республиканцев, ни, уж тем более в рядах демократов, меньше после завершения расследования и отставки Мюллера не стали. Всё потому, что в Штатах в последние годы сложился некий тренд – нагнетать истерию вокруг РФ, обвинять Москву во всех смертных грехах. Выйти из «клуба русофобов» здесь значит автоматически признать себя агентом влияния России. Делать этого и жертвовать своим рейтингом никто в США не хочет.

А потому здесь складывается вполне абсурдная картина, когда доказать вмешательство РФ, как и сговор с ней Трампа, никто не смог, но президент США из ситуации вышел «белым и пушистым», а россияне остались всё теми же «варварами», посягающие на «священную демократию» американцев.