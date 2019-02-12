Задержали, отпустили, повторить: Волонтёра штаба депутата Гудкова пытались запугать из-за предвыборной агитации

Сегодня, 21:30 \\ Политика

В полиции на задержанного даже не смогли составить протокол.

Депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил будущим избирателям о методах, которые применяют действующие «сливки» столичного общества, чтобы сорвать предвыборную кампанию политика. По крайней мере, так считает он сам.

Московская полиция задержала волонтёра из штаба Гудкова Кирилла Герасимова. Задержание произошло якобы по указке сверху – от врио главы администрации парка Фили Азамата Чукова. Причиной задержания якобы послужила деятельность активиста: он в компании других волонтёров ходил по парку и разговаривал с «другими людьми».

Подержав Герасимова в участке, полицейские отпустили его. Дмитрий Гудков считает, что акцию «Задержали, отпустили, повторили» московские власти и их друзья могут провести ещё не раз. Кстати, доказательств у политика, вероятно, нет. По его собственным заверениям, в полицейском участке не было принтера, по этой причине стороны не смогли составить протокол задержания. Странное объяснение, ведь как в таком случае данное отделение полиции выходит из ситуации десятки раз в день – непонятно.

Вероятно, депутат переволновался за сторонника его политической силы и посчитал, что так его пытались запугать, поэтому опрометчиво поспешил угрожать администрации.

Баллотироваться в Мосгордуму от партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков решил недавно. Его цель – создать в правительстве города сильную демократическую фракцию, но некоторые люди упорно не хотят, чтобы мечты молодого политика стаи явью.

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Автор - Олеся Куприна
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