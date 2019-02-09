«Закупите наши С-400»: Жириновский предрёк Ирану судьбу Ливии и Ирака из-за «жадности»

Россия готова защитить Иран от атаки США и Израиля, но не бесплатно, заявляет лидер ЛДПР.

Сегодня Владимир Вольфович Жириновский позиционирует себя как «защитник русского народа», ратует за улучшение социальных и экономических условий жизни россиян. Однако ещё относительно недавно лидер ЛДПР был сосредоточен на другом, внешнеполитическом направлении деятельности.

В конце 90-х и начале 2000-х Жириновский активно посещал дружественные РФ страны – Ирак, Ливию, Югославию – где договаривался о сотрудничестве и союзе против агрессии Запада. В итоге все эти страны вскоре лежали в руинах, а Россию здесь сейчас вспоминают уже не так тепло, как прежде. Сегодня лидер ЛДПР раскрыл секрет, почему так получилось. По словам Жириновского, Багдад и Триполи пали из-за своей «жадности».

На своей странице «Вконтакте» политик высказался насчёт обострения американо-иранских отношений. Как известно, США расторгли ядерную сделку с Тегераном, после чего американское руководство принялось обвинять Иран во всех «смертных грехах», в том числе финансировании терроризма. Сейчас Штаты стягивают на Ближний Восток свои силы и многие эксперты связывают это с подготовкой к вторжению в Исламскую Республику.

Жириновский отметил, что уже давно призывает лидеров Ирана консолидировать усилия с Россией в военной сфере. «Встречаясь с руководством Ирана, я много лет предлагаю: попросите Россию поставить военно-воздушные, морские, сухопутные базы. Закупите наши системы ПВО — С-400, С-500 — и закройте небо Ирана от любых ракет и бомб. Деньги у вас есть. В Тегеране медлят», - пишет на своей странице лидер ЛДПР.

Жириновский уверен, как в случае с Сирией и КНДР уже не будет. В случае с Ираном США не остановятся и пойдут до конца. Именно поэтому Тегеран, по мнению политика, не должен отказываться от российской оборонной продукции. При этом бесплатной помощи, как было при СССР, Ирану ждать не стоит, отмечает он. Россия ждёт платы за свою помощь и лояльность

Лидер ЛДПР предрёк Тегерану судьбу Ливии и Ирака в случае, если местные политики также, как и тогдашние лидер разбитых Штатами государств, будут «жадничать». «Отказываясь от российского оборонительного оружия, Иран сильно рискует. Я в своё время советовал лидерам Ливии и Ирака — Муаммару Каддафи и Саддаму Хуссейну — поставить русские ПВО в их странах. Не захотели, пожадничали — в итоге Триполи разбомблён, Багдад разгромлен, Каддафи растерзан, Саддам повешен», - констатирует Жириновский.